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Depremde hasar gören Bakırköy Yenimahalle Camii ibadete kapatıldı

Bakırköy’de bulunan Yenimahalle Camisi deprem de hasar aldığı gerekçesiyle ibadete kapatıldı. Kapısına uyarı yazısı asılan camide incelemeler devam ediyor.

Asayiş 04.10.2019, 15:25
Depremde hasar gören Bakırköy Yenimahalle Camii ibadete kapatıldı
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Bakırköy’de bulunan Yenimahalle Camisi deprem de hasar aldığı gerekçesiyle ibadete kapatıldı. Kapısına uyarı yazısı asılan camide incelemeler devam ediyor.

İstanbul’da meydana gelen 5.8’lik depremin ardından Bakırköy’de bulunan Yenimahalle Camisinin yapılan incelemelerde hasar aldığı tespit edildi. Bugün sabah namazının ardından kapatılan camide yetkililer incelemelerini sürdürüyor. Caminin kapısına asılan yazılarda “Deprem sonrası hasar tespit kontrolü nedeniyle camimiz geçici olarak kapatılmıştır” denildi. Camide bulunan vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Adem Bilgiç isimli vatandaş “Camimiz 1999 depreminde de hasar almıştı ancak ondan sonra bir bakım yapılmadı camiye. Ama son depremden sonra birileri gelip inceleme yapmış. Hoca da bize camimize baktılar hasar tespit edildi. Geçici olarak kapatıp yapılacak olan analizden sonra yıkım mı yapılacak yoksa tadilat mı yapılacak buna karar verilecek dendi bize. Ama şu an ne olacak bir açıklama yapılmadı. Biz beş vakit camide ezan okunmasını ve cemaatin dağılmamasını istiyoruz buna bir çözüm bulunmalı” diye konuştu.

(Volkan Kayalar - Armağan Yılmaz/İHA)
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