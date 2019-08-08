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Depremde panikleyen vatandaşların kaçışma anı kamerada
Denizli’de meydana gelen 6.0 büyüklüğünde deprem Burdur’da da hissedildi. Markette bulunan vatandaşların korkudan kaçışma anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Asayiş 08.08.2019, 18:07
Denizli’de meydana gelen 6.0 büyüklüğünde deprem Burdur’da da hissedildi. Markette bulunan vatandaşların korkudan kaçışma anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Burdur’da hissedilen deprem vatandaşları panikletti. Sokakta bulunan vatandaşlar araçlarından inerek ve duraksayarak ne olduğunu anlamaya çalıştı, etraftaki binalara baktı. Tedirgin vatandaşlar hemen cep telefonlarıyla yakınlarını aradı. Bir iş yerindeki güvenlik kameralarına vatandaşların panikle dışarı kaçışma anları anbean yansıdı.(Ali Kapan/İHA)
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