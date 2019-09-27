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Depremden çayıyla kaçarken kapıyı kırdı
İstanbul’da yaşanan deprem sırasında çayı ile birlikte kaçmaya çalışan bir şarküteri çalışanı, iş yerinin kapısını kırdı. İlginç anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Asayiş 27.09.2019, 12:11
İstanbul’da yaşanan deprem sırasında çayı ile birlikte kaçmaya çalışan bir şarküteri çalışanı, iş yerinin kapısını kırdı. İlginç anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Bir şarküteride çalışanlar, yaşanan deprem sırasında büyük panik yaşayarak dışarı kaçmaya çalıştı. Bu sırada bir çalışan elindeki çay bardağını da alarak kapıya yöneldi. Çayı ile birlikte dışarı kaçan şarküteri çalışanı bu sırada kapıyı kırarak devirdi. İlginç anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.(İHA)
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