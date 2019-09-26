Depreme AVM’de yakalanan vatandaşların panik anları kamerada
İstanbul’da bugün yaşanan deprem sırasında vatandaşların yaşadığı panik anları kameralar tarafından kaydedildi. Depreme AVM’de yakalanan vatandaşların korku anları kameralara böyle yansıdı.
Asayiş 26.09.2019, 18:53
İstanbul’da bugün yaşanan deprem sırasında vatandaşların yaşadığı panik anları kameralar tarafından kaydedildi. Depreme AVM’de yakalanan vatandaşların korku anları kameralara böyle yansıdı.
İstanbul’da bugün öğlen saatlerinde yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan panik anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Depreme Bayrampaşa’da bir AVM’de yakalanan vatandaşlar deprem ile birlikte hızla dışarı çıktı ve koşarak binadan uzaklaştıkları görüldü.
(İHA)
26.09.2019 18:36:35 TSINNNN
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