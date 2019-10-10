Son Dakika
TSK, Tel Erkam köyüne yakın bağlantı yolunu kontrol altına aldı
3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Askeri araçlardan oluşan konvoy Tel Abyad'a geçiş yaptı
Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime ara verildi
Akçakale’de bir eve havan topu isabet etti
İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçakları hareketliliği

Deterjan imalathanesi görünümlü depoya sahte içki operasyonu

Bağcılar’da ‘deterjan ve kolonya imalathanesi’ görünümlü bir depoya düzenlenen operasyonda, 5 bin litre metil alkol ile alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 10.10.2019, 10:14 10.10.2019, 10:29
Deterjan imalathanesi görünümlü depoya sahte içki operasyonu

Bağcılar’da ‘deterjan ve kolonya imalathanesi’ görünümlü bir depoya düzenlenen operasyonda, 5 bin litre metil alkol ile alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar’da deterjan ve kolonya imalathanesi’ görünümlü bir depoda sahte içki sıvısının üretilip pazarlandığını tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında 23 Eylül tarihinde söz konusu depoya yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lirayı bulan 5 bin litre metil alkol, 1 adet alkol damıtma kazanı, 3 adet alkol sıvılarının dinlendirildiği su tankları, çok sayıda alkol imalat malzemesi ele geçirildi.

Baskın anında depoda bulunan Sergen K. adlı bir şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan K., sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Bağcılar #istanbul #Deterjan imalathanesi #sahte içki #operasyon
Yorumlar (0)
15°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 10 Ekim 2019
İmsak 05:24
Güneş 06:47
Öğle 12:41
İkindi 15:50
Akşam 18:24
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@