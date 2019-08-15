Devran Çağlar hayatını kaybetti - Devran Çağlar Kimdir?

Devran Çağlar hayatını kaybetti

Ses sanatçısı Devran Çağlar, kaldığı rezidansta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

1990’lı yılların ünlü ses sanatçılarından Devran Çağlar, Maltepe’de kaldığı rezidansta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sahne aldığı mekanın sahibi, bu akşam sahneye çıkacak olan Çağlar’ı telefonla aramasına rağmen cevap alamadı. Bunun üzerine sanatçının Maltepe Altayçeşme Mahallesi’ndeki rezidansına gidilerek görevlilerle birlikte kapısı açıldı. Kapının açılması üzerine 56 yaşındaki sanatçının kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, Devran Çağlar’ın Maltepe’de son olarak sahne aldığı mekanda tam 1 hafta önce çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Albümleri, filmleri ve yaşam tarzıyla adından söz ettiren sanatçı, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu. (Caner Evyapan - Halit Arslan/İHA)

Devran Çağlar Kimdir?

1 Ocak 1963 yılında Adana’da dünyaya geldi. 90’lı yılların ünlü arabesk şarkıcıları arasında olan bir zamanlar adından söz ettiren Çağlar ayrıca 3 sinema filminde de rol aldı. Şöhret olduğu yıllarda Bülent Ersoy’un tahtına aday olarak görülen şarkıcı, zamanla popülerliğini yitirmiş ve kendisi buna sebep olanın diva olduğunu iddia etmişti.

Arabesk ve fantezi türde seslendirdiği şarkılarla tanınan Devran Çağlar 2000'li yılların başında cinsiyet değiştirme ameliyatı da olmuştu

Çağlar, gerçek isminin Şeref Kolçak olduğunu ifade etmiş ve Eşref Kolçak’ın kendisinin de babası olduğunu öne sürmüştü. Eşref Kolçak ise bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.