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Devrilen midibüsten burnu bile kanamadan çıktı

İstanbul Bağcılar’da bir midibüs otomobilin çarpması sonucu yan yattı. Otobüste kimsenin olmaması faciayı önlerken, içinde bulunan şoför yara almadan kurtuldu.

Asayiş 02.10.2019, 19:13
Devrilen midibüsten burnu bile kanamadan çıktı
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İstanbul Bağcılar’da bir midibüs otomobilin çarpması sonucu yan yattı. Otobüste kimsenin olmaması faciayı önlerken, içinde bulunan şoför yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bağcılar Batışehir yanyol ikitelli istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cevat Ş. yönetimindeki 34 CBZ 523 plakalı midibüs seyir halindeyken, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kazaya sebebiyet veren otomobil ise olay yerinden kaçtı. Yan yatan minibüste araçtan çıkmakta güçlük çeken sürücü Cevat Ş. yoldan geçen diğer sürücülerin ön camı kırmasıyla dışarıya çıktı. Kazayı gören vatandaşlar durum sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipler yolda güvenlik önlemi alarak, trafiğin akışını sağladı. Midibüste kimsenin olmaması faciayı önlerken, sürücü Cevat Ş’nin ise şans eseri burnu bile kanamadı.

Ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından devrilen midibüsün kaldırılmasıyla trafik akışın normale döndü.

(İHA)
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