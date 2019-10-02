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Devrilen midibüsten burnu bile kanamadan çıktı
İstanbul Bağcılar’da bir midibüs otomobilin çarpması sonucu yan yattı. Otobüste kimsenin olmaması faciayı önlerken, içinde bulunan şoför yara almadan kurtuldu.
Asayiş 02.10.2019, 19:13
İstanbul Bağcılar’da bir midibüs otomobilin çarpması sonucu yan yattı. Otobüste kimsenin olmaması faciayı önlerken, içinde bulunan şoför yara almadan kurtuldu.
Ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından devrilen midibüsün kaldırılmasıyla trafik akışın normale döndü.(İHA)
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