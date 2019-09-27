Dicle Nehri’ne atladığı iddia edilen şahıs İzmir’de bulundu
Diyarbakır’da Dicle Nehri’nde boğularak hayatını kaybeden gencin ölümü sonrası yakınlarına "Sürekli rüyalarıma giriyor" diyen ve nehre atladığı iddia edilen ağabeyi İzmir’de bulundu.
Asayiş 26.09.2019, 23:55
Diyarbakır’da Dicle Nehri’nde boğularak hayatını kaybeden gencin ölümü sonrası yakınlarına "Sürekli rüyalarıma giriyor" diyen ve nehre atladığı iddia edilen ağabeyi İzmir’de bulundu.
R.Ö.’nün neden böyle bir şey yaptığı araştırılırken, güvenlik güçlerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.(İHA)
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