Didim’de 41 göçmen yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına kaçış hazırlığında olan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu sabah saatlerinde bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri Didim Altınkum önlerinde lastik bot için bir grup düzensiz göçmen ile karşılaştı. Lastik bot içinde yapılan aramada 35 Suriye, 5 Filistin ve 1 Yemen uyruklu düzensiz göçmen stepti edildi.

21 yetiştin 20’si çocuk toplum 41 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik teknesine alınarak Didim Marina’ya teslim edildi. Düzensiz göçmenlerin İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Aydın Göç idaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecekler.

(Bekir Tosun/İHA)