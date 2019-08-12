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Didim’de 41 göçmen yakalandı
Aydın’ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına kaçış hazırlığında olan 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Asayiş 12.08.2019, 12:05 12.08.2019, 12:38
Aydın’ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına kaçış hazırlığında olan 41 düzensiz göçmen yakalandı.
21 yetiştin 20’si çocuk toplum 41 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik teknesine alınarak Didim Marina’ya teslim edildi. Düzensiz göçmenlerin İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Aydın Göç idaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecekler.
(Bekir Tosun/İHA)
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