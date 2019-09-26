Didim’de 46 göçmen yakalandı
Didim Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot ile ülkeyi terk etme hazırlığında olan 46 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Asayiş 26.09.2019, 22:58
Didim Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot ile ülkeyi terk etme hazırlığında olan 46 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler Didim limanına teslim edilirken işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecekler.(İHA)
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