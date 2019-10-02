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Didim’de 88 düzensiz göçmen yakalandı
Didim Tekağaç Burnu açıklarında iki ayrı düzensiz göçmen olayında lastik bot ile ülkeyi terk etme hazırlığında olan 88 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Asayiş 02.10.2019, 15:39 02.10.2019, 16:26
Didim Tekağaç Burnu açıklarında iki ayrı düzensiz göçmen olayında lastik bot ile ülkeyi terk etme hazırlığında olan 88 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Bölgede devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik ekipleri sabah saatlerinde ise yine Tekağaç Burnu açıklarında 40 Suriye ve 7 Filistin urluklu toplam 47 düzensiz göçmen yakaladı. Didim’de yakalanan 88 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecekler.
(Bekir Tosun/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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