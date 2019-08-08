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Didim’de denizde ve karada 128 göçmen yakalandı
Aydın’ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına kaçış hazırlığında olan 128 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin 58’inin çocuklardan oluşması dikkat çekti.
Asayiş 08.08.2019, 20:36
Aydın’ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına kaçış hazırlığında olan 128 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin 58’inin çocuklardan oluşması dikkat çekti.
HELİKOPTER TESPİT ETTİ
DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN 58’İ ÇOCUK
Didim’de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen düzensiz göçmen operasyonlarında karada 24, denizde 103 olmak üzere toplam 128 göçmen ile birlikte, bir de göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir Türk gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin 58’i ise çocuklardan oluşuyor.(Bekir Tosun/İHA)
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