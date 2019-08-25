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Didim’de karada ve denizde 79 göçmen yakalandı
Aydın Didim ilçesinde bir gecede karada ve denizde 79 düzensiz göçmen yakalandı.
Asayiş 25.08.2019, 13:46
Aydın Didim ilçesinde bir gecede karada ve denizde 79 düzensiz göçmen yakalandı.
Öte yandan Didim’de aynı gece Didim Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 42, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından da 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılmasının ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecekler.(Bekir Tosun/İHA)
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