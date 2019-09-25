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Direksiyon başında sigara içenlere ceza yağdı
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde araç içerisinde sigara içen 12 kişiye toplam bin 836 TL idari para cezası uygulandı.
Asayiş 25.09.2019, 18:35
Türkiye genelinde trafik güvenliğinin sağlanabilmesi ve vatandaşların sağlığının korunması maksadıyla 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan "dumansız araç uygulaması" kapsamında Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde araç içerisinde tütün mamulü tüketen 12 şahsa Kabahatler Kanunu’na göre bin 836 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 6 bin 658 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 21 kişi de yakalandı. İdari işlemler sonucu 19 şahsa 2 bin 954 TL cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimlerde 3 bin 531 araç sorgulanırken, 37 araca 17 bin 302 TL ceza kesildi, 13 araç trafikten men edildi.(İHA)
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