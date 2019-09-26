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Dişçide deprem anı kamerada

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında bir dişçide yaşanan panik anları kameralara yansıdı.

Asayiş 26.09.2019, 15:57

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında bir dişçide yaşanan panik anları kameralara yansıdı.

Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara döküldü, bazı binalar hasar gördü. Deprem sırasında bir dişçinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler depremin boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, deprem sırasında yaşanan panik anları saniye saniye yer alıyor.

(İHA)
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