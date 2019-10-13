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Dışişleri’nden Arap Ligi Genel Sekreterine cevap

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Arap dünyasının ve Arap sokağının sesi olması gereken Arap Ligi Genel Sekreteri’nin, Suriyeli Arapların hak ve hukukunu savunmak yerine, Suriye’de Araplara karşı işlenen suçların müsebbiplerine ve “Arap vatanını” parçalamaya çalışan teröristlere arka çıkması ibret vericidir" dedi.

Asayiş 12.10.2019, 19:08
Dışişleri’nden Arap Ligi Genel Sekreterine cevap

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Arap dünyasının ve Arap sokağının sesi olması gereken Arap Ligi Genel Sekreteri’nin, Suriyeli Arapların hak ve hukukunu savunmak yerine, Suriye’de Araplara karşı işlenen suçların müsebbiplerine ve “Arap vatanını” parçalamaya çalışan teröristlere arka çıkması ibret vericidir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Arap Ligi toplantısında Türkiye’nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin kullanılan ifadeler hakkında sorulan soruya, "PYD/YPG/PKK terör örgütünün etnik temizlik politikasının ve insanlığa karşı işlediği suçların ilk ve en büyük mağduru Suriyeli Araplar olmuştur. Yüzbinlerce Arap, PYD/YPG/PKK tarafından Fırat’ın doğusundaki evlerinden ve topraklarından sürülmüştür. Arap dünyasının ve Arap sokağının sesi olması gereken Arap Ligi Genel Sekreteri’nin, Suriyeli Arapların hak ve hukukunu savunmak yerine, Suriye’de Araplara karşı işlenen suçların müsebbiplerine ve “Arap vatanını” parçalamaya çalışan teröristlere arka çıkması ibret vericidir" cevabını verdi.

"MEZALİM KARŞISINDA SESİ ÇIKMAYAN ARAP LİGİ"

Barış Pınarı Harekatı’nın, Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesi çerçevesinde Türkiye’nin meşru müdafaa hakkı bağlamında yürütüldüğünü belirten Aksoy, "Başta Kudüs olmak üzere, Ortadoğu ve Kuzey Afrika coğrafyasında yüzbinlerce insanı etkileyen gayri meşru uygulamalar ve mezalim karşısında sesi çıkmayan Arap Ligi Genel Sekreteri’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne kasteden bir terör örgütü yerine ülkemizi işgalci olarak suçlaması, bu örgütün suçlarına ortak olmak ve Arap dünyasına ihanet etmektir" ifadelerini kullandı.

(İrfan Çalışkan/İHA)
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