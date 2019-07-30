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Diyarbakır-Bingöl karayolunda can pazarı: 25 yaralı

Diyarbakır-Bingöl karayolunda mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10’u ağır 25 kişi yaralandı. Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Asayiş 30.07.2019, 20:18
Diyarbakır-Bingöl karayolunda can pazarı: 25 yaralı

Diyarbakır-Bingöl karayolunda mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10’u ağır 25 kişi yaralandı. Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, Diyarbakır Bingöl karayolu Lice ilçesi abalı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Diyarbakır’dan Karadeniz bölgesine fındık toplamak için mevsimlik işçileri taşıyan 21 BA 048 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile taklalar atarak devrildi. Kazada aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 10’u ağır 25 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipler sevk edildi. Yaralılar ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Lice Devlet Hastanesi ve Diyarbakır’daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sırasında olay yerinden kaçan sürücü ise yakalanması için jandarma ekipleri başlatırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)
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