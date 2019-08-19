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Diyarbakır’da belediye önünde toplanan gruba müdahale

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine İçişleri Bakanlığı tarafından Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun kayyum olarak atanması sonrası belediye önünde toplanan bir grup ile polis arasında gerginlik yaşandı. Yürüyüş yapmak isteyen gruba polis ekipleri izin vermeyerek müdahalede bulundu.

Asayiş 19.08.2019, 22:11
Diyarbakır’da belediye önünde toplanan gruba müdahale

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine İçişleri Bakanlığı tarafından Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun kayyum olarak atanması sonrası belediye önünde toplanan bir grup ile polis arasında gerginlik yaşandı. Yürüyüş yapmak isteyen gruba polis ekipleri izin vermeyerek müdahalede bulundu.

HDP’li milletvekillerinin de aralarında bulunduğu grup, yürüyüş ve basın açıklaması yapmak istedi. Yürüyüşün izinsiz olduğunu belirten polis ekipleri, gruba uyarıda bulunarak dağılmalarını istedi. Dağılmayan gruba polis ekipleri müdahalede bulundu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle grup dağıtıldı.

(Sedat Irmak - Murat Başal/İHA)
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