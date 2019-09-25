Son Dakika
Muğla'da 31 düzensiz göçmen yakalandı
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Hollanda Dışişleri Bakanı Blok'tan Türkiye'ye terörizmle mücadele teşekkürü
Ukrayna'dan BM'ye eleştiri
Fenerbahçe Beko, Stimac transferinin detaylarını açıkladı
Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Balıkesir'de gazdan zehirlenme şüphesiyle 8 işçi hastaneye kaldırıldı
Milli sörfçü Dilara Uralp, olimpiyat vizesini aldı
Trump, Macron ve Merkel ile İran meselesini görüştü
17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Elit Tur'a yükseldi

Diyarbakır’da çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan bir duyum üzerine Lice ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Asayiş 25.09.2019, 18:38
Diyarbakır’da çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan bir duyum üzerine Lice ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Lice ilçesi Baharlar köyü kırsalında bir grup terörist olduğu bilgisi üzerine bölgede operasyon başlatıldı. Helikopterle bölgeye indirilen Jandarma Özel Harekat timleri kırsalda arama tarama faaliyeti yaparken bir grup teröristle karşılaşıldı. Güvenlik kuvvetlerinin ’Teslim ol’ çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede havadan ve karadan operasyonların devam ettiği belirtildi.

(İHA)
Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 25 Eylül 2019
İmsak 05:09
Güneş 06:32
Öğle 12:45
İkindi 16:08
Akşam 18:48
Yatsı 20:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Granada 6 11
2. Athletic Bilbao 5 11
3. Real Madrid 5 11
4. Barcelona 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Sevilla 5 10
7. Atletico Madrid 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Osasuna 5 7
11. Levante 6 7
12. Getafe 5 6
13. Real Valladolid 6 6
14. Valencia 5 5
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@