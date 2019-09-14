Son Dakika
Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu
Rıza Çalımbay: "Takımdan memnunum"
Okan Buruk "Benim için hayal kırıklığı oldu"
Batman’da şehitlere saygı teröre lanet yürüyüşü yapıldı
Şehit Abdullatif Emen, şehit babası ile yan yana
Başakşehir, Sivaspor ile puanları paylaştı
Diyarbakır’da eylem yapan ailelerden HDP hakkında suç duyurusu
Evlat nöbeti tutan annelerin sayısı her geçen gün artıyor
Ergenekon Savcısı Gültekin Avcı, yeniden gözaltında
Araç Sahiplerine Kötü Haber Geldi! Zam Geliyor...

Diyarbakır’da eylem yapan ailelerden HDP hakkında suç duyurusu

Diyarbakır’da HDP il başkanlık binası önünde 12 gündür oturma eylemi yapan aileler, hakaret ve tehditlere maruz kaldıklarını ve oturma eylemini sonlandırmaları konusunda rahatsız edildiklerini belirterek suç duyurusunda bulundu.

Asayiş 14.09.2019, 18:07 14.09.2019, 21:30
Diyarbakır’da eylem yapan ailelerden HDP hakkında suç duyurusu
banner63

Diyarbakır’da HDP il başkanlık binası önünde 12 gündür oturma eylemi yapan aileler, hakaret ve tehditlere maruz kaldıklarını ve oturma eylemini sonlandırmaları konusunda rahatsız edildiklerini belirterek suç duyurusunda bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır HDP il başkanlığı önünde oturma eylemine geçen aileler HDP Diyarbakır il başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu. Aileler çocuklarının kaçırılması konusunda HDP’yi sorumlu tutarak şikayetçi oldu. Aileler aynı zamanda parti binası önünde hakaret ve tehditlere maruz kaldıklarını ve oturma eylemini sonlandırmaları konusunda rahatsız edildiklerini de dile getirerek sorumluların bulunarak cezalandırılmasını istedi.

(Sedat Irmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Suç Duyurusu #hdp #Diyarbakır eylem
Yorumlar (0)
20°
az bulutlu
Namaz Vakti 14 Eylül 2019
İmsak 04:56
Güneş 06:21
Öğle 12:49
İkindi 16:21
Akşam 19:08
Yatsı 20:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Galatasaray 4 7
6. Sivasspor 4 5
7. Trabzonspor 3 5
8. Ankaragücü 3 5
9. Beşiktaş 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Başakşehir 4 4
13. Malatyaspor 3 3
14. Konyaspor 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Göztepe 3 1
17. Kasımpaşa 4 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Keçiörengücü 4 8
3. Hatayspor 3 7
4. Fatih Karagümrük 3 7
5. Altay 4 7
6. Bursaspor 3 6
7. Balıkesirspor 4 6
8. Adana Demirspor 3 5
9. Altınordu 4 4
10. Adanaspor 3 4
11. Osmanlıspor 3 4
12. Akhisar Bld.Spor 3 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Menemen Belediyespor 3 4
15. İstanbulspor 3 2
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 4 7
8. Everton 4 7
9. West Ham 4 7
10. Southampton 5 7
11. Crystal Palace 5 7
12. Norwich City 5 6
13. Burnley 5 5
14. Sheffield United 5 5
15. Brighton 5 5
16. Bournemouth 4 4
17. Newcastle 5 4
18. Aston Villa 4 3
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 4 9
2. Real Madrid 4 8
3. Athletic Bilbao 4 8
4. Sevilla 3 7
5. Real Sociedad 4 7
6. Levante 4 6
7. Villarreal 4 5
8. Osasuna 3 5
9. Deportivo Alaves 3 5
10. Barcelona 3 4
11. Granada 3 4
12. Valencia 3 4
13. Celta de Vigo 3 4
14. Real Valladolid 3 4
15. Mallorca 4 4
16. Real Betis 3 3
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@