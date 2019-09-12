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Diyarbakır’da hain saldırı: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’ın Kulp ilçesi ile Muş arasında bulunan bölgede teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. Olay sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE ve ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Asayiş 12.09.2019, 19:00
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