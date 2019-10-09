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Diyarbakır’da hava hareketliliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Barış Pınarı Harekatı’nın başladığını açıklamasının ardından Diyarbakır’da hava hareketliliği yaşanıyor.

Asayiş 09.10.2019, 16:38
Diyarbakır’da hava hareketliliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Barış Pınarı Harekatı’nın başladığını açıklamasının ardından Diyarbakır’da hava hareketliliği yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye Milli Ordusu’yla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı’nın başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamaların ardından Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığında hareketli anlar yaşanmaya başladı. F-16 savaş uçakları peş peşe piste inmeye devam ediyor.

(Murat Başal/İHA)
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