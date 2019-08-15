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Diyarbakır’da katliam gibi kaza: 4 ölü, 4’ü ağır 8 yaralı

Diyarbakır-Bingöl karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önündeki otomobile çarptıktan sonra karşı şeride geçerek başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 4 kişi öldü, 4’ü ağır 8 kişi yaralandı. Ambulans helikopter, yaralıları almak için karayoluna iniş yaptı.

Asayiş 15.08.2019, 14:33
Diyarbakır’da katliam gibi kaza: 4 ölü, 4’ü ağır 8 yaralı

Diyarbakır-Bingöl karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önündeki otomobile çarptıktan sonra karşı şeride geçerek başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 4 kişi öldü, 4’ü ağır 8 kişi yaralandı. Ambulans helikopter, yaralıları almak için karayoluna iniş yaptı.

Olay, Diyarbakır-Bingöl karayolu Mermer köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Lice istikametinde seyreden 12 AAD 687 plakalı araç, aynı şeritte ilerlediği 21 AZ 322 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkıp karşı şeride geçen 12 AAD 687 plakalı otomobil, Diyarbakır yönüne seyreden 35 AD 412 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Can pazarı haline gelen olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine, bölgeye ambulans helikopter, 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 5’i ağır 9 kişinin ise yaralandığını belirledi. Ağır yaralanan vatandaşlardan 4’ü, ambulans helikopterlerle Diyarbakır’daki hastanelere kaldırılırken, diğer yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kocaköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kocaköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı çocuklardan biri, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

(Sedat Irmak - Murat Başal /İHA)
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