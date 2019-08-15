Diyarbakır’da katliam gibi kaza: 4 ölü, 4’ü ağır 8 yaralı
Diyarbakır-Bingöl karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önündeki otomobile çarptıktan sonra karşı şeride geçerek başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 4 kişi öldü, 4’ü ağır 8 kişi yaralandı. Ambulans helikopter, yaralıları almak için karayoluna iniş yaptı.
Diyarbakır-Bingöl karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önündeki otomobile çarptıktan sonra karşı şeride geçerek başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 4 kişi öldü, 4’ü ağır 8 kişi yaralandı. Ambulans helikopter, yaralıları almak için karayoluna iniş yaptı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 5’i ağır 9 kişinin ise yaralandığını belirledi. Ağır yaralanan vatandaşlardan 4’ü, ambulans helikopterlerle Diyarbakır’daki hastanelere kaldırılırken, diğer yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kocaköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kocaköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı çocuklardan biri, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.(Sedat Irmak - Murat Başal /İHA)
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