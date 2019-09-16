Diyarbakır’da kız çocuğunu taciz iddiası mahalleyi karıştırdı: 2 yaralı

Diyarbakır’da 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen bir kişi, mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi. Şüpheli şahıs çıkan arbede sırasında belinden çektiği bıçağı etrafa rastgele sallarken, kalabalık içerisinde bir kişi de şüpheli şahsı boynundan bıçakladı. Olay yerine gelen polis, 1 kişiyi yaralayan ve kendisi de boynundan bıçakla yaralandıktan sonra kaçan taciz şüphelisi şahsı linç edilmekten son anda kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, olay Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Karanfil 6. Sokak’ta bulunan bir sitenin içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, B.A. isimli şahıs, 11 yaşındaki kız çocuğu İ.A.’yı site içerisinde bulunan bir apartmanın asansöründe sözle ve elle taciz ettiği, bunun üzerine olayın mahalleli tarafından da duyulması üzerine site sakini B.V. belinden çıkardığı bıçakla B.A.’yı site dışına kadar takip ederek, toplanan kalabalık grupla linç etmek istedi.

Bunun üzerine şüpheli B.A.’da belinden çıkardığı bıçağı etrafa rastgele sallaması üzerine B.V.’yi sol kolundan yaralayarak olay yerinden yaklaşık yüz metre uzaklaşması üzerine bölgeye gelen polis ekipleri tarafından durdurularak yakalandı. Yakalanan yaralı B.A. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bir diğer yaralı B.V. de başka bir ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Her iki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen uzman polisler bölgede incelemede bulunduktan sonra soruşturma başlattı.

(İHA)