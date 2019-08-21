Son Dakika
Bakan Soylu’dan önemli açıklamalar - Habertürk'te Gündeme Dair Açıklamalar!..
Ankara’da 3.4 büyüklüğünde deprem - Ankara deprem son dakika 20 agustos
Son Dakika Ankara Kahramankazan'da 3.5 Büyüklüğünde Deprem oldu
Yunus ekibi park halindeki araca çarptı: 2 polis yaralı
İtalya Başbakanı Conte istifa edecek
Borsa ilk yarıda yükseldi - Borsa İstanbul'da Son Dakika Borsa Haberleri
5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
FETÖ/PDY’nin üniversite yapılanmasına 21 gözaltı kararı
Konut satışları Temmuz’da azaldı - Konut satış istatistikleri temmuz 2019
Ankara’da 3.0 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Diyarbakır’da kız isteme kavgası: 5 ölü, 1’i ağır 8 yaralı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde kız isteme yüzünden üç aile arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 1’i ağır 8 kişi de yaralandı.

Asayiş 21.08.2019, 09:34 21.08.2019, 11:38

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde kız isteme yüzünden üç aile arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 1’i ağır 8 kişi de yaralandı.

Olay, Silvan ilçesine bağlı Gökçetevek köyünde yaşandı. İddiaya göre kız isteme meselesi yüzünden kavga çıktı. Civar köylülerin de dahil olduğu silahlı kavgada ilk belirlemelere göre Aziz N. (20), Gökhan N. (19), Edip O. (42) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi öldü, 1’i ağır 8 kişi yaralandı. Köy sakinlerinin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Diyarbakır’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri köye giriş çıkışları kapatırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

(Rıdvan Kılıç-Sedat Irmak-Murat Başal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#kavga #silvan #asayiş #diyarbakır
Yorumlar (0)
23°
hafif yağmur
Namaz Vakti 21 Ağustos 2019
İmsak 04:26
Güneş 05:58
Öğle 12:57
İkindi 16:43
Akşam 19:46
Yatsı 21:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 1 3
2. Sivasspor 1 3
3. Malatyaspor 1 3
4. Denizlispor 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Çaykur Rizespor 1 3
8. Trabzonspor 1 1
9. Kasımpaşa 1 1
10. Ankaragücü 1 1
11. Konyaspor 1 1
12. Gençlerbirliği 1 0
13. Göztepe 1 0
14. Kayserispor 1 0
15. Galatasaray 1 0
16. Beşiktaş 1 0
17. Başakşehir 1 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Fatih Karagümrük 1 3
2. Ümraniye 1 3
3. Adana Demirspor 1 3
4. Menemen Belediyespor 1 3
5. Osmanlıspor 1 3
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. İstanbulspor 1 1
9. Erzurum BB 1 1
10. Keçiörengücü 1 1
11. Boluspor 1 0
12. Adanaspor 1 0
13. Altınordu 1 0
14. Altay 1 0
15. Bursaspor 1 0
16. Balıkesirspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 1 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Man City 2 4
4. M. United 2 4
5. Brighton 2 4
6. Tottenham 2 4
7. Bournemouth 2 4
8. Sheffield United 2 4
9. Everton 2 4
10. Burnley 2 3
11. Norwich City 2 3
12. Leicester City 2 2
13. Wolverhampton 2 2
14. Crystal Palace 2 1
15. Chelsea 2 1
16. West Ham 2 1
17. Aston Villa 2 0
18. Newcastle 2 0
19. Southampton 2 0
20. Watford 2 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 1 3
2. Sevilla 1 3
3. Mallorca 1 3
4. Real Valladolid 1 3
5. Athletic Bilbao 1 3
6. Atlético Madrid 1 3
7. Deportivo Alaves 1 3
8. Osasuna 1 3
9. Granada 1 1
10. Villarreal 1 1
11. Real Sociedad 1 1
12. Valencia 1 1
13. Eibar 1 0
14. Real Betis 1 0
15. Barcelona 1 0
16. Getafe 1 0
17. Leganés 1 0
18. Levante 1 0
19. Celta de Vigo 1 0
20. Espanyol 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@