Son Dakika
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
Kamu işçilerine yeni zam teklifi
Yemen’deki çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti
Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem (CANLI YAYIN)
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Basın Toplantısını Canlı İzle...
Erbil saldırısının planlayıcıları etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 3 terörist, etkisiz hale getirildi
ABD ile güvenli bölge görüşmelerinde son durum
300 bin TL ödülle aranan o terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatında toplam 80 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır’da korkutan yangın, 4 katlı bina tahliye edildi

Diyarbakır’da 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken binadaki vatandaşlar tahliye edildi.

Asayiş 11.08.2019, 19:25
Diyarbakır’da korkutan yangın, 4 katlı bina tahliye edildi
banner63

Diyarbakır’da 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken binadaki vatandaşlar tahliye edildi.

Olay, Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan 4 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken apartmanda bulunan vatandaşlar birer birer tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)
Yorumlar (0)
18°
açık
Namaz Vakti 12 Ağustos 2019
İmsak 04:14
Güneş 05:50
Öğle 12:59
İkindi 16:48
Akşam 19:58
Yatsı 21:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Man City 1 3
2. M. United 1 3
3. Liverpool 1 3
4. Brighton 1 3
5. Burnley 1 3
6. Tottenham 1 3
7. Arsenal 1 3
8. Bournemouth 1 1
9. Sheffield United 1 1
10. Crystal Palace 1 1
11. Everton 1 1
12. Leicester City 1 1
13. Wolverhampton 1 1
14. Newcastle 1 0
15. Aston Villa 1 0
16. Norwich City 1 0
17. Southampton 1 0
18. Watford 1 0
19. Chelsea 1 0
20. West Ham 1 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@