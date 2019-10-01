Son Dakika
Manchester United evinde Arsenal ile yenişemedi
17. Dünya Atletizm Şampiyonası: Kenyalı Beatrice Chepkoech altın aldı
“Suriye'de hiçbir terörist unsura yer yok“
Göztepe, Gazişehir beraberliğinin sevincini yaşıyor
Minik Meryem günden güne eriyor!
Erdoğan, piyanist Pekinel kardeşlerle bir araya geldi

Diyarbakır’da otomobil ambulansa çarptı

Diyarbakır’da bir hastayı köyden alıp hastaneye bırakan ambulansa dönüş yolunda otomobil çarptı. Kaza nedeniyle şok geçiren hemşire ve ambulans sürücüsünü çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

Asayiş 01.10.2019, 00:00 01.10.2019, 00:32
Diyarbakır’da otomobil ambulansa çarptı

Diyarbakır’da bir hastayı köyden alıp hastaneye bırakan ambulansa dönüş yolunda otomobil çarptı. Kaza nedeniyle şok geçiren hemşire ve ambulans sürücüsünü çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza, merkez Bağlar ilçesi Aram Tigran Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir hastayı köyden alan 21 BL 289 plakalı ambulansa, hastasını hastaneye teslim ettikten sonra dönüş yolunda 21 EV 870 plakalı otomobil çarptı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ambulansta ve otomobilde maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle şok geçiren ambulansta bulunan hemşire ve sürücü çevredekilerin yardımıyla sakinleştirildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılması sonrası yol tekrar trafiğe açıldı.

(Sedat Irmak/İHA)

#Ambulans #otomobil #diyarbakır
Yorumlar (0)
12°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 01 Ekim 2019
İmsak 05:14
Güneş 06:37
Öğle 12:44
İkindi 16:02
Akşam 18:40
Yatsı 19:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@