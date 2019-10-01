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Diyarbakır’da otomobil ambulansa çarptı
Diyarbakır’da bir hastayı köyden alıp hastaneye bırakan ambulansa dönüş yolunda otomobil çarptı. Kaza nedeniyle şok geçiren hemşire ve ambulans sürücüsünü çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.
Asayiş 01.10.2019, 00:00 01.10.2019, 00:32
Diyarbakır’da bir hastayı köyden alıp hastaneye bırakan ambulansa dönüş yolunda otomobil çarptı. Kaza nedeniyle şok geçiren hemşire ve ambulans sürücüsünü çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ambulansta ve otomobilde maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle şok geçiren ambulansta bulunan hemşire ve sürücü çevredekilerin yardımıyla sakinleştirildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılması sonrası yol tekrar trafiğe açıldı.
(Sedat Irmak/İHA)
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