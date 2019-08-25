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Diyarbakır’da polis merkezine EYP’li saldırı
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Polis Merkezi Amirliği’ne, terör örgütü yandaşları tarafından el yapımı patlayıcı atıldı. Can kaybı yada yaralananın olmadığı olay sonrası saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Asayiş 25.08.2019, 15:28
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Polis Merkezi Amirliği’ne, terör örgütü yandaşları tarafından el yapımı patlayıcı atıldı. Can kaybı yada yaralananın olmadığı olay sonrası saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.(Murat Başal/İHA)
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