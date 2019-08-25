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Diyarbakır’da polis merkezine EYP’li saldırı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Polis Merkezi Amirliği’ne, terör örgütü yandaşları tarafından el yapımı patlayıcı atıldı. Can kaybı yada yaralananın olmadığı olay sonrası saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Asayiş 25.08.2019, 15:28
Diyarbakır’da polis merkezine EYP’li saldırı
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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Polis Merkezi Amirliği’ne, terör örgütü yandaşları tarafından el yapımı patlayıcı atıldı. Can kaybı yada yaralananın olmadığı olay sonrası saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Polis Merkezi Amirliği önünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından polis merkezi önüne el yapımı patlayıcı atıldı. Patlama sesini duyan vatandaşlar panik yaşarken, olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Güvenlik güçleri tarafından bölge şerit çekilerek kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri de delil çalışması yaptı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

(Murat Başal/İHA)
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