Son Dakika
"Meral Akşener'in Ülkücülerden gizlediği bir ajandası var!”
Vakıfbank Enflasyon Endeksli Kazandıran Hesap Nedir -Başvuru
UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı
UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir ilk yarıyı 1-0 yenik kapattı
Ünal Karaman: Temel sorun sakatlıklar!
Diyarbakır’da sivil polis aracı kaza yaptı: 3’ü polis 5 yaralı
Yeşilçam'ın Unutulmaz film müzikleri seslendirildi
Slovan Bratislava-Beşiktaş maçından notlar
Tatar: “Maraş 10 sene içerisinde tamamen açılmış olabilir“
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Getafe'ye 1-0 yenildi

Diyarbakır’da sivil polis aracı kaza yaptı: 3’ü polis 5 yaralı

Diyarbakır’da Bağlar ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı sivil polis aracın hafif ticari araç ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3’ü polis 5 kişi yaralandı.

Asayiş 19.09.2019, 22:15 19.09.2019, 22:43
Diyarbakır’da sivil polis aracı kaza yaptı: 3’ü polis 5 yaralı

Diyarbakır’da Bağlar ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı sivil polis aracın hafif ticari araç ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3’ü polis 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yenişehir ilçesi İstasyon Caddesi köprü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentte devriye faaliyeti yürüten Bağlar ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı sivil polis aracı, kavşağı geçişte sağa dönen sivil vatandaşların içerisinde bulunduğu hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma esnasında sivil polis otosu takla atarak ters dönerken, diğer araç ise 50 metre sürükledikten sonra durabildi. Olayın gören vatandaşlar yaralı polis memurları ile vatandaşların yardımına koşarken, haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Vatandaşların yardımıyla 3 sivil polis memuru ters dönen araçtan çıkarılırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polis memurları ile vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası polis ekipleri bölgede yaptıkları inceleme sonrası kaza yapan her iki otomobil çekicisi yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

(İHA)

#diyarbakır #3ü polis 5 yaralı #kaza yaptı #Diyarbakırda sivil polis aracı
Yorumlar (0)
18°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 19 Eylül 2019
İmsak 05:03
Güneş 06:27
Öğle 12:47
İkindi 16:15
Akşam 18:58
Yatsı 20:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@