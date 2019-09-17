Diyarbakır’da trafik kazası: 4 yaralı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat gece saatlerinde Diyarbakır-Batman yolunda meydana geldi. Bismil ilçesine bağlı Yeni köy mevkiinde Diyarbakır istikametinden gelen Meki Güneş yönetimdeki 06 BR 3373 plakalı otomobil, Yeni köy yolundan çıkarak ana yola çıkan Mehmet Hida Işık yönetimdeki 21 SC 371 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, her iki otomobilde bulunan Gülbahar Işık (48), Bayram Işık (14), Erhan Bulut (35) ve Mehmet Hida Işık (50) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)