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Doğu Ekspresi çocuğa çarptı
Doğu Ekspresi Kars’ta, köprü üzerinde oyun oynayan 13 yaşındaki engelli çocuğa çarptı. Trenin çarptığı çocuk köprüden düştü. Yaralanan çocuk tedavi altına alınırken köprüde oyuncak arabası kaldı.
Asayiş 04.08.2019, 20:21
Doğu Ekspresi Kars’ta, köprü üzerinde oyun oynayan 13 yaşındaki engelli çocuğa çarptı. Trenin çarptığı çocuk köprüden düştü. Yaralanan çocuk tedavi altına alınırken köprüde oyuncak arabası kaldı.
“OYUNCAK ARABASI OLAY YERİNDE KALDI”
Öte yandan trenin geldiği esnada oyun oynayan ve engelli olduğu belirtilen M.T.’nin oynadığı oyuncak arabalardan birisi kanala düşerken, birisi de köprü üzerinde kaldı. Olay Yeri İnceleme ekibinin işlemlerinin ardından Doğu Ekspresi yoluna devam etti. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.(IHA)
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