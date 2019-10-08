Doktor ile hasta yakını yumruk yumruğa!

Kartal’da bir sağlık ocağında doktor ile hasta yakını arasında yaşanan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kartal Hürriyet Mahallesi’nde bulunan bir sağlık ocağında geçtiğimiz Nisan ayında iddiaya göre, A.D. isimli doktor ile hasta yakını Fatih B. arasında birbirlerine hakaret etmeleri sebebiyle tartışma yaşandı. Hasta yakını uzun süre doktorun üzerine yürüdü. Doktor ellerini kaldırarak hasta yakınından uzaklaşmasını istedi. Tartışmanın daha da büyümesiyle hasta yakını doktora yumruk attı. Bunun üzerine doktor da hasta yakınına yumruklarla karşılık verdi. Kavga nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. Bazı sağlık çalışanlarının ellerinde sopalarla kavgaya müdahale ettiği görüldü. Sağlık ocağındaki diğer kişilerin araya girmesiyle kavga son buldu. Kavgaya karışan taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Doktorla tartışan hasta yakını Fatih B., “Eşim hasta olan çocuğuma eczaneye ilaç almaya gidiyor, eczacılar bu ilacı raftan doktor reçetesi olmadan indiremeyiz aile hekimi bunu yazsın diyorlar. Eşim aile hekimine gidip çocuğun ilaca ihtiyacı olduğunu söylüyor. Doktor da ‘ben bu ilacı yazmam, hangi doktora gidiyorsanız gidin’ diyor. Eşim de ‘bu saatten sonra nereye gideyim’ diyor. Eşime tabir-i caizse edepsiz ahlaksız gibi laflarla dışarı kovuyor. Eşim de buna tepki gösteriyor. Eşim arayınca yakındaydım geldim. Doktorun kapısını çalıp içeri girdim. ‘Hocam eşime söylediğiniz lafı bana da söyler misiniz’ dedim, ellerini masaya vurarak ‘senin karın tam bir edepsiz’ ifadelerinde bulundu. Ben bunun üstüne tartışmaya başladım. İfadesinde hakaret ve darp ettiğimi söylemiş. Kendisinin yaptığı olayları bizim üstümüze yıkmış şekilde ifade vermiş. Odadan çıkınca da tartışma devam etti. Ben birkaç defa eline vurdum sonra birbirimize girdik. Sorun adliyeye intikal etti. Sağlık ocağından 500 metre uzaklaştırma kararı aldım ve denetimli serbestlikle serbest bırakıldım. Benim isteğim bundan sonra kimse bu doktor yüzünden mağdur olmasın. Bildiğim kaç kişi doktorun konuşmaları, tavırları yüzünden hekimini değiştirdi” dedi.

Öte yandan, doktor ise konuyla ilgili bilgi almak isteyen gazetecilere açıklama yapmayacağını söyledi.

Sağlık ocağında yaşanan kavga anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

(İHA)