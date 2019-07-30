Düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 14 yaralı
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde otomobil ve düğünden dönen bir minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde otomobil ve düğünden dönen bir minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarak durumu 112 acil ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Trabzon’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazada minibüs içerisinde bulunan ve ağır yaralanan Adacık Mahalle Muhtarı Mustafa Fındıkçı (58), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 14 kişinin yaralandığı kazada yaralılarından 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Ozan Köse /İHA)
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