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Düğünde atılan havai fişek ormanlık alanda yangın çıkardı
İzmir’in Gaziemir ilçesinde bir düğünden atılan havai fişek ormanlık alana düşerek yangın çıkardı. Çıkan yangın mahallelinin traktör ve su tanklarıyla müdahalesi sonucu söndürüldü.
Asayiş 17.08.2019, 23:53 18.08.2019, 00:28
İzmir’in Gaziemir ilçesinde bir düğünden atılan havai fişek ormanlık alana düşerek yangın çıkardı. Çıkan yangın mahallelinin traktör ve su tanklarıyla müdahalesi sonucu söndürüldü.
(Abdullah Kocabaş - Mustafa İç /İHA)
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