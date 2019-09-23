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Dünya şampiyonları Çan’da güreşti
Çan’ın kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde güreş müsabakası yapıldı.
Asayiş 23.09.2019, 19:12
Çan’ın kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde güreş müsabakası yapıldı.
Avrupa şampiyonu Feyzullah Aktürk, Çan’ın özel günü olan 23 Eylül kutlamalarında Osman Göçer kardeşimle Çan halkı için dostluk müsabakası yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Müsabaka sonrasında Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Feyzullah Aktürk’e tam altın hediye ederken, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz de dünya şampiyonu güreşçi Osman Göçer’e hediyesini verdi.(İHA)
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