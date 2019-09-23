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Günün özeti - 23 Eylül 2019

Dünya şampiyonları Çan’da güreşti

Çan’ın kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde güreş müsabakası yapıldı.

Asayiş 23.09.2019, 19:12
Dünya şampiyonları Çan’da güreşti
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Çan’ın kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde güreş müsabakası yapıldı.

Çan, Biga ve Bayramiç Belediyesi Güreşçileri minderde hünerlerini gösterdi. 44 sporcunun katıldığı güreşlerin son müsabakası milli sporcular Feyzullah Aktürk ve Osman Göçer arasında gerçekleşti. Sporculara teşekkür eden Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Bu güzel etkinlikte bir arada olmaktan çok mutluyum, emeği geçen herkese Çan Belediyesi Güreş Kulübü hocalarımızdan Halil hocam başta olmak üzere Biga Belediyesi Güreş ekibine, Bayramiç Güreş ekibine ve Çan Belediyesi Güreş Ekibimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Avrupa şampiyonu Feyzullah Aktürk, Çan’ın özel günü olan 23 Eylül kutlamalarında Osman Göçer kardeşimle Çan halkı için dostluk müsabakası yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Müsabaka sonrasında Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Feyzullah Aktürk’e tam altın hediye ederken, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz de dünya şampiyonu güreşçi Osman Göçer’e hediyesini verdi.

(İHA)
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