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Düştüğü su kanalında ters dönen araçta can pazarı
Samsun’da bir araçla çarpışarak su kanalına yuvarlanan otomobilin sürücüsünü kurtarmak için ekipler seferber oldu. Adeta can pazarının yaşandığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Asayiş 25.09.2019, 23:21
Samsun’da bir araçla çarpışarak su kanalına yuvarlanan otomobilin sürücüsünü kurtarmak için ekipler seferber oldu. Adeta can pazarının yaşandığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(İHA)
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