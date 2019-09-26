Düştüğü su kanalında ters dönen araçta can pazarı

Samsun’da bir araçla çarpışarak su kanalına yuvarlanan otomobilin sürücüsünü kurtarmak için ekipler seferber oldu. Adeta can pazarının yaşandığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Canik ilçesi Çevre Yolu İlkadım Bulvarı 200 Evler mevkisinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Fırat Ekinci idaresindeki 34 BFJ 308 plakalı otomobil ile Taner Seval yönetimindeki 55 ACK 251 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan 55 ACK 251 plakalı otomobil, şarampole yuvarlanıp su kanalı içinde ters döndü. Kazada takla atarak ters dönen 34 plakalı otomobilin sürücüsü Abdullah Fırat Ekinci ve Mustafa Ozan Karakuş ile su kanalına yuvarlanan otomobilin sürücüsü Taner Seval yaralandı. Kanalda su olmaması faciayı önlerken, olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracın içinde sıkışan Taner Seval’ı kurtarmak için seferber oldu. Can pazarının yaşandığı kazada kadın kuaförü olduğu öğrenilen Taner Seval, 45 dakika sonra bulunduğu yerden çıkartılarak sedye ile ambulansa taşındı. Kazada yaralanan 3 kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)