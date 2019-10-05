Düzce'de otomobilin çarptığı anne ile kızı can verdi
Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Asayiş 05.10.2019, 00:19 05.10.2019, 00:41
DÜZCE (AA) - Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Samet Yıldırım idaresindeki 81 AAU 462 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Kapıcı köyü mevkisinde, düğün salonuna gitmek için karşıya geçmeye çalışan anne Fatma (39) ile kızı Özge Kartal'a (20) çarptı.
Anne ve kızı burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Cenazeler aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Sürücü, jandarma tarafından gözaltına alındı.
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