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Düzce’de bulunan cesedin kimliği belirlendi
Düzce’de bulunan cesedin, Esmahanım köyündeki sel felaketinde hayatını kaybeden Fatma Töngel’in kocası Cengiz Töngel’e ait olduğu belirlendi.
Asayiş 21.07.2019, 12:18 21.07.2019, 12:26
Düzce’de bulunan cesedin, Esmahanım köyündeki sel felaketinde hayatını kaybeden Fatma Töngel’in kocası Cengiz Töngel’e ait olduğu belirlendi.
Cesedin bulunduğu bölgeye gelen Esmahanım Köyü’nde yaşayan vatandaşlar, cesedin sel felaketinde hayatını kaybeden ve dün toprağa verilen Fatma Töngel’in kocası 53 yaşındaki Cengiz Töngel’e ait olduğunu belirlendi. Töngel’in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
(Faruk Çidem/İHA)
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