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Düzce’de bulunan cesedin kimliği belirlendi

Düzce’de bulunan cesedin, Esmahanım köyündeki sel felaketinde hayatını kaybeden Fatma Töngel’in kocası Cengiz Töngel’e ait olduğu belirlendi.

Asayiş 21.07.2019, 12:18 21.07.2019, 12:26

Düzce’de bulunan cesedin, Esmahanım köyündeki sel felaketinde hayatını kaybeden Fatma Töngel’in kocası Cengiz Töngel’e ait olduğu belirlendi.

Düzce’de 17 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahım Köyü’nde yaşayan 4’ü çocuk 7 kişi kaybolmuştu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz gün Esmahanım Köyü ile Uğurlu Köyü arasındaki dere yatağında Fatma Töngel’in cansız bedeni bulundu. Selde kaybolan 4’ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları 4’üncü gününde sabah saatlerinde başladı. Arama çalışmaları kapsamında Uğurlu köyü mevkiinde Kıran deresi ile Melen Çayı’nın birleştiği yerde bir erkek cesedi bulundu.

Cesedin bulunduğu bölgeye gelen Esmahanım Köyü’nde yaşayan vatandaşlar, cesedin sel felaketinde hayatını kaybeden ve dün toprağa verilen Fatma Töngel’in kocası 53 yaşındaki Cengiz Töngel’e ait olduğunu belirlendi. Töngel’in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

(Faruk Çidem/İHA)

#Cengiz Töngel #Esmahanım köyü #Düzcede bulunan cesedin kimliği belirlendi
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