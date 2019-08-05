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Düzce’de yaban hayatı fotokapan ile görüntülendi
Düzce’de yaban hayatı fotokapan ile izleniyor. Kurulan fotokapanlarla yaban hayvanlarının türleri görüntülendi.
Asayiş 03.08.2019, 12:40 03.08.2019, 17:01
Düzce’de yaban hayatı fotokapan ile izleniyor. Kurulan fotokapanlarla yaban hayvanlarının türleri görüntülendi.
Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından bölgelere gidilerek fotokapanlardan alınan görüntülerde karaca, geyik, tilki ve vaşak yer alıyor.
(Ali Yıldız/İHA)
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