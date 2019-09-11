Son Dakika
Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsü Kazası: 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
Erdoğan, Bursa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Bolsonaro’nun oğlu hastanedeki babasını belinde silahla ziyaret etti
Şarkıcı Berkay adliyeye geldi
Venezuela, savaşa hazırlanıyor
Kerbela’da 3 günlük yas ilan edildi
Avcılar’da İETT otobüsü park halindeki 4 araca çarptı: 7 yaralı
Dış ticaret endeksleri
Borsa güne yükselişle başladı
Oğlu yemeği beğenmeyince kendini balkondan aşağı attı

E-5 karayolunda ilginç görüntü

E-5 karayolu Yenibosna mevkisi yan yolda, motosiklet sürücüsü ayağını otomobilin tamponuna uzatarak otomobili itti. Hem kendi hem de arkasındakinin canını tehlikeye atan genç kameralara yansıdı.

Asayiş 11.09.2019, 09:30 11.09.2019, 09:42
E-5 karayolunda ilginç görüntü

E-5 karayolu Yenibosna mevkisi yan yolda, motosiklet sürücüsü ayağını otomobilin tamponuna uzatarak otomobili itti. Hem kendi hem de arkasındakinin canını tehlikeye atan genç kameralara yansıdı.

E-5 karayolu Yenibosna mevkisi yan yol Edirne istikametinde seyreden sürücüler bir motosikletlinin otomobilin tamponuna ayağını uzattığını gördü. Motosikletli genç, arkasındaki genç kız rağmen dakikalarca bu şekilde seyretti. Otomobili dakikalarca bu şekilde iten genç motosikilet sürücüsü, görüntülendiklerini farkına varınca bir süre sonra ayağını indirdi. Yaşanan tehlikeli yolculuk ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

#asayiş #Yenibosna mevkisi #E5 karayolu
Yorumlar (0)
22°
açık
Namaz Vakti 11 Eylül 2019
İmsak 04:52
Güneş 06:18
Öğle 12:51
İkindi 16:24
Akşam 19:13
Yatsı 20:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@