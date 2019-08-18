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E-5 Karayolu’nda özel halk otobüsü nakliye kamyonuna çarptı
E-5 Karayolu Çağlayan mevkiinde özel halk otobüsü nakliye kamyonuna arkadan çarptı. Meydana gelen kazada yolcular büyük panik yaşarken, yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı.
Asayiş 18.08.2019, 17:34
E-5 Karayolu Çağlayan mevkiinde özel halk otobüsü nakliye kamyonuna arkadan çarptı. Meydana gelen kazada yolcular büyük panik yaşarken, yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı.
Meydana gelen kazaya emniyet şeridinde ilerlerken aniden normal şeride geçmek isteyen bir otomobil sürücüsünün neden olduğu iddia edildi. Nakliye kamyonunun aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için fren yaptığı, ardından otobüsün arkadan kamyona çarptığı öğrenildi.(Oğuzcan Yazar /İHA)
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