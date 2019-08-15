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E-5 karayolunda tekme ve tokatlı kavga kamerada
Kurban Bayramı’nın 1. gününde E-5 karayolu Avcılar Denizköşkler mevkisinde iki aile trafikte tekme ve tokatlarla birbirine girdi. Tarafları motosikletli bir sürücü güçlükle ayırırken o anlar kameralara yansıdı.
Asayiş 13.08.2019, 09:42
Kurban Bayramı’nın 1. gününde E-5 karayolu Avcılar Denizköşkler mevkisinde iki aile trafikte tekme ve tokatlarla birbirine girdi. Tarafları motosikletli bir sürücü güçlükle ayırırken o anlar kameralara yansıdı.
TEKME VE TOKATLARLA BİRBİRİNE GİRDİLER
Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgayı yoldan geçen bir motosikletli bitirdi. Araya giren motosikletli, sürücülerden birini ayırarak otomobiline bindirdi. Diğer tarafın da araçlarına binmesiyle kavga sona erdi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.(Doğan Can Cesur/İHA)
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