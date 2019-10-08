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E-5 karayolunda tır bariyerlere çaparak asılı kaldı
İstanbul E-5 karayolu yan yolda Bakırköy istikametinde seyir halindeki bir tır, önüne aniden çıkan bir otomobiline çarpmamak için direksiyonu kırınca kaza yaptı. Bariyerlerde asılı kalan tırın şoförü yara almadan kurtulurken trafikte aksamalar yaşandı.
Asayiş 08.10.2019, 18:51 08.10.2019, 21:55
İstanbul E-5 karayolu yan yolda Bakırköy istikametinde seyir halindeki bir tır, önüne aniden çıkan bir otomobiline çarpmamak için direksiyonu kırınca kaza yaptı. Bariyerlerde asılı kalan tırın şoförü yara almadan kurtulurken trafikte aksamalar yaşandı.
Kısa süreli bir trafik yoğunluğu yaşanırken tırın yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
(İHA)
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