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E-5 karayolunda tır bariyerlere çaptı

İstanbul E-5 karayolu yan yolda Bakırköy istikametinde seyir halindeki bir tır, önüne aniden çıkan bir otomobiline çarpmamak için direksiyonu kırınca kaza yaptı. Bariyerlerde asılı kalan tırın şoförü yara almadan kurtulurken trafikte aksamalar yaşandı.

Asayiş 08.10.2019, 18:51
E-5 karayolunda tır bariyerlere çaptı

İstanbul E-5 karayolu yan yolda Bakırköy istikametinde seyir halindeki bir tır, önüne aniden çıkan bir otomobiline çarpmamak için direksiyonu kırınca kaza yaptı. Bariyerlerde asılı kalan tırın şoförü yara almadan kurtulurken trafikte aksamalar yaşandı.

Kaza, akşam saatlerinde E-5 karayolu yan yol Bakırköy istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bakırköy yönünde ilerleyen 16 AFC 050 plakalı tırın önüne aniden geçen bir otomobil kazaya neden oldu. Otomobile çarpmak istemeyen tır sürücüsü, direksiyonu kırarak, bariyerlere çarparak asılı kaldı. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken, trafikte ise aksamalar yaşandı.

Kısa süreli bir trafik yoğunluğu yaşanırken tırın yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

(İHA)
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