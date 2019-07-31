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E-5 kenarında çıkan yangın sürücülere zor anlar yaşattı

Küçükçekmece Fidanlık mevkiinde bulunan otluk alanda çıkan yangın E-5 karayolunda trafikte seyreden sürücülere zor anlar yaşattı.

Asayiş 31.07.2019, 16:30 31.07.2019, 16:54
E-5 kenarında çıkan yangın sürücülere zor anlar yaşattı

Küçükçekmece Fidanlık mevkiinde bulunan otluk alanda çıkan yangın E-5 karayolunda trafikte seyreden sürücülere zor anlar yaşattı.

Yangın, 15.30 sıralarında Küçükçekmece Fidanlık mevkiinde bulunan eski fidanlık arazisindeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verirken, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sırasında E-5 karayolunda bulunan sürücüler de duman nedeniyle zor anlar yaşadı. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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