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Edirne açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne’de, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Enez ilçesi Boztepe Burnu açıklarında, yasa dışı yollarla lastik bot içerisinde Yunanistan’a geçmeye çalışan 5’i çocuk toplam 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Asayiş 16.09.2019, 13:35
Edirne’de, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Enez ilçesi Boztepe Burnu açıklarında, yasa dışı yollarla lastik bot içerisinde Yunanistan’a geçmeye çalışan 5’i çocuk toplam 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenlerin tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.(İHA)
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