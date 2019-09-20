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Edremit, Gömeç ve Ayvalık’ta 178 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Edremit, Ayvalık ve Gömeç ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan 178 düzensiz göçmen yakalandı.

Asayiş 20.09.2019, 11:31 20.09.2019, 12:13
Edremit, Gömeç ve Ayvalık’ta 178 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Edremit, Ayvalık ve Gömeç ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan 178 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Edremit’in Zeytinli Mahallesi’nde iki ayrı kalabalık grubun olduğu yönünde ihbar aldı. Bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, 77 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı, organizatör olduğu iddiasıyla Ş.B, F.B ve S.Ş’yi jandarma gözaltına aldı.

Gömeç’in Karaağaç Mahallesi Dış Gemi Yatağı mevkinde kalabalık bir grubun görülmesi üzerine yapılan kontrolde ise 40 Suriye ve 17 Afganistan uyruklu göçmen jadarma tarafından yakalandı.

Ayvalık ilçesi Güneş Adası batısında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 14 erkek, 10 kadın, 20 çocuk Afganistan uyruklu 44 düzensiz göçmen yakalandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#düzensiz göçmen #asayiş #balıkesir #ayvalık #Gömeç #edremit
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