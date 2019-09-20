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Edremit, Gömeç ve Ayvalık’ta 178 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir’in Edremit, Ayvalık ve Gömeç ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan 178 düzensiz göçmen yakalandı.
Asayiş 20.09.2019, 11:31 20.09.2019, 12:13
Balıkesir’in Edremit, Ayvalık ve Gömeç ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan 178 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Edremit’in Zeytinli Mahallesi’nde iki ayrı kalabalık grubun olduğu yönünde ihbar aldı. Bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, 77 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı, organizatör olduğu iddiasıyla Ş.B, F.B ve S.Ş’yi jandarma gözaltına aldı.
Ayvalık ilçesi Güneş Adası batısında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 14 erkek, 10 kadın, 20 çocuk Afganistan uyruklu 44 düzensiz göçmen yakalandı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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