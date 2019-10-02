Edremit’te iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 9 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir mahallede iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çardaktepe mevkiinde Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı mahallede saat 21.30 sıralarında iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Olayda Hasan Nail Çalgı yaşamını yitirirken, 9 kişi yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili S.G. isimli kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Yaralılar Edremit Devlet Hastanesi ve özel hastanelerde tedavi altına alındı. Aile yakınları ise olay sonrası hastanelere akın etti. Polis olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde çok sayıda boş kurşun kovanı buldu. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

(İHA)