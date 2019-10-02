Edremit’te iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 9 yaralı
Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir mahallede iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Asayiş 02.10.2019, 22:52
Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir mahallede iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Yaralılar Edremit Devlet Hastanesi ve özel hastanelerde tedavi altına alındı. Aile yakınları ise olay sonrası hastanelere akın etti. Polis olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde çok sayıda boş kurşun kovanı buldu. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.(İHA)
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