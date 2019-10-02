Son Dakika
ABD'de bombardıman uçağı düştü: 5 ölü
Suriye sınırına yeni askeri sevkiyat!
Yalçın "Maksatlı iddialar alçakça üretilmiş bir yalandır"
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugünkü sonuçlar
Sayısal Loto çekildi, 6 bilen çıkmadı
Irak Savunma Bakanlığı protestolar sebebiyle alarma geçti

Edremit’te iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 9 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir mahallede iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Asayiş 02.10.2019, 22:52
Edremit’te iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 9 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir mahallede iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çardaktepe mevkiinde Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı mahallede saat 21.30 sıralarında iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Olayda Hasan Nail Çalgı yaşamını yitirirken, 9 kişi yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili S.G. isimli kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Yaralılar Edremit Devlet Hastanesi ve özel hastanelerde tedavi altına alındı. Aile yakınları ise olay sonrası hastanelere akın etti. Polis olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde çok sayıda boş kurşun kovanı buldu. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

(İHA)
Yorumlar (0)
18°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 02 Ekim 2019
İmsak 05:16
Güneş 06:39
Öğle 12:43
İkindi 16:00
Akşam 18:37
Yatsı 19:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@