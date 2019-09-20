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Ege Denizi'nde 33 düzensiz göçmen bulundu
Ege Denizi'nde Bulamaç Adası açıklarında karakol gemisi tarafından tespit edilen 33 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edildi
Asayiş 20.09.2019, 12:15 20.09.2019, 13:56
ANKARA (AA) - Ege Denizi'nde Bulamaç Adası açıklarında karakol gemisi tarafından tespit edilen 33 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Karaburun karakol gemisinin, "Denizde Durumsal Farkındalık" görevi kapsamında, Bulamaç Adası açıklarında bir botta düzensiz göçmen tespit ettiği belirtildi.
Sayılarının 33 olduğu belirlenen göçmenlerin, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarına güvenli şekilde teslim edildiği bildirildi.
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