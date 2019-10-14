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Ege Denizi’nde 2019 yılında 32 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yaşanan tekne faciasından sonra gözler tekrar Ege Denizi’nde yaşanan düzensiz göç hareketlerine çevrildi. Yılbaşından bu yana Ege Denizi’nde 43 bin 893 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından Yunan Adalarına kaçmak isterken yakalandı.
Asayiş 14.10.2019, 13:53 14.10.2019, 14:59
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yaşanan tekne faciasından sonra gözler tekrar Ege Denizi’nde yaşanan düzensiz göç hareketlerine çevrildi. Yılbaşından bu yana Ege Denizi’nde 43 bin 893 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından Yunan Adalarına kaçmak isterken yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın özellikle Ege Denizi’ndeki çalışmaları havadan, denizden ve karadan olmak üzere 7 gün 24 saat aralıksız devam ediyor.
(EME-MŞ)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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